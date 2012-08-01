〔美国政经〕美国国会领袖达成避免政府停摆威胁的协议,仍待两院通过

路透华盛顿7月31日电---民主党和共和党周二在国会达成协议,为明年3月前的联邦政府活动提供资金,这消除了政府停摆的威胁.若在11月6日总统及国会大选前政府停摆,可能会令选民不满.

该协议是由美国众议院议长贝纳(John Boehner)和参议院民主党领袖里德联合公布的.该项协议将为可自由裁量的联邦计划提供资金支持,覆盖从国防、境外援助、教育及医学研究的多个领域.这笔资金按照年率计算为每年1.047万亿(兆)美元,即去年债务上限协议中特别规定的水平.

众议院和参议院仍需在9月30日资金告罄之前批准这一举措.美国国会于8月多数时间及9月第一周休会.

如果国会通过了该协议,此六个月延长支出协议将消除掉大选后国会必须应对的年末法案的一部分.美国国会需要应对"财政悬崖"问题,内容包括减税政策到期、自动削减支出及其他财政最后期限.经济学家们称,如果这些问题未得到避免,可能损及本已疲弱的经济.

这亦将令共和党免于受到其行为可能导致政府停摆的指责,因为共和党要求进行幅度比去年达成的多年预算协议更大的减支.

"由参议院、众议院和白宫共同达成的此项协议将给未来数月带来稳定,到时我们将必须解决直接影响中产阶级家庭的多个关键问题,"民主党人里德在声明中称,"我希望我们能以同样的妥协精神来面对未来的挑战."(完)