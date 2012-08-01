〔韩国汇市〕韩元盘初小涨至三个月高位,公债上涨

路透首尔8月1日电---韩元兑美元KRW=周三小涨至三个月高位,连续第五日走高,因冀望美国联邦储备理事会(美联储,FED)会采取刺激举措,抵消了疲弱出口数据掀起的国内增长忧虑.

0025GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,130.0,周一本地市场收报1,130.6.开盘后曾马上触及1,128.5,为5月3日来最高.

韩国出口年降幅是2009年9月来最快,通胀率意外降至12年多来最低,让市场益发认为韩国央行将于本月降息.

9月三年期韩债期货KTBc1上升0.12点,报106.09.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,130.0 1,130.6

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4624/712 14.4407/583

韩国公债期货KTBc1* 106.09 105.97

韩国综合股价指数.KS11 1,875.00 1,881.99

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

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