〔路透调查〕上周美国原油库存料下滑,因进口减少

路透7月31日电---周二公布的路透调查显示,美国上周原油库存料下降,因进口减少.

13位受访分析师预估均值为,7月27日止当周美国原油库存料减少70万桶.其中九位预计下降,三位预计增多,一位预计持平.

在之前一周出现反季节性增长后,"预计石油库存将恢复正常的下滑态势."EOXLive分析师Tom Pawlicki称.库存通常会在夏季驾车高峰期下滑.

能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布一周库存数据.

上周汽油库存料增加100万桶.

Pawlicki称:"汽油库存本周也可能再度增长,因夏日驾驶季的需求还没有大幅回升."

美国消费者面临着汽油零售价上涨的局面.

Lundberg Survey公布,7月2日全国自助式常规汽油的全国均价为每加仑3.51美元,7月13日为3.41美元.

上周馏分油库存料增加110万桶.

产能利用率料从前一周的93%下降0.2个百分点.(完)