〔路透调查〕上周美国原油库存料下滑,因进口减少

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透7月31日电---周二公布的路透调查显示,美国上周原油库存料下降,因进口减少.
13位受访分析师预估均值为,7月27日止当周美国原油库存料减少70万桶.其中九位预计下降,三位预计增多,一位预计持平.
在之前一周出现反季节性增长后,"预计石油库存将恢复正常的下滑态势."EOXLive分析师Tom Pawlicki称.库存通常会在夏季驾车高峰期下滑.
能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布一周库存数据.
上周汽油库存料增加100万桶.
Pawlicki称:"汽油库存本周也可能再度增长,因夏日驾驶季的需求还没有大幅回升."
美国消费者面临着汽油零售价上涨的局面.
Lundberg Survey公布,7月2日全国自助式常规汽油的全国均价为每加仑3.51美元,7月13日为3.41美元.
上周馏分油库存料增加110万桶.
产能利用率料从前一周的93%下降0.2个百分点.(完)
--编译 程琳;审校 张荻
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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