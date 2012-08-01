版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 09:24 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆触及两个月低点,中国制造业PMI数据不及预期

路透新加坡8月1日电---美元/日圆周三触及两个月低点,与澳元/日圆先后走低.此前中国公布的官方制造业采购经理人指数(PMI)低于预期.

美元/日圆JPY=在EBS交易平台最低跌至77.90的6月1日以来低点,最新报77.99,较纽约尾盘下滑0.2%.

澳元/日圆AUDJPY=R下滑0.4%至81.60日圆.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐