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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 09:18 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米和大豆期货反弹,因乾旱天气恐抑制产量

路透新加坡8月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨0.8%,此前录得美国1988年大旱以来连续两个月的最大涨幅.大豆期货涨近1%.美国中西部的旱情几无缓解.

小麦期货上交易日下跌近3%后,目前上涨0.4%,追随玉米和大豆期货的涨势.

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