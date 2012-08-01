〔路透调查〕美7月汽车销量料持稳,融资协议条件优惠刺激销售

* 更加优惠的利率和融资协议刺激汽车销售

* 积压的需求与信贷放松可能抵消经济疲软的不利影响--分析师

* 主要汽车厂商将于8月1日公布销量报告

路透底特律7月31日电---美国汽车销售步伐料在7月保持稳定,因为条件更优惠的融资协议鼓舞美国消费者汰换老旧汽车,尽管消费者信心低迷且失业率居高不下.

路透访问的41名分析师预计,美国7月轻型汽车销售年率料为1,400万辆,略低于6月的1,410万辆.

在过去两周,汽车厂商管理层指出,贷款机构向信用评分较低的消费者提供条件更佳的融资.Group 1 Automotive(GPI.N)上周表示,其与贷款商的关系"很可能处于前所未见的高度".

"我们希望积压的需求以及条件更宽松、更易取得的信贷能够压过美国经济趋软的风险."RBC Capital Markets分析师Joseph Spak称.

汽车销售是反映美国消费者月度需求的初步指标.主要汽车制造商将于8月1日公布销量情况.去年7月时的销售不佳,因为新车供应减少,且售价对于疲于应对经济复苏低迷的消费者而言又过高.

本周出炉的数据显示,美国7月消费者信心上升,但以历史标准衡量仍较低.信心不足和失业率持续偏高可能限制今年的汽车销售.

不过巴克莱资本的分析师Brian Johnson指出,条件更优惠的融资协议,令经济衰退以来一直被挡在车市外的消费者怦然心动;再加上积压的需求和建筑支出攀升,可能压过经济不确定性的影响.

汽车行业在三年前几近崩溃后,目前仍在复原当中.三年前通用汽车(GM.N)和克莱斯勒集团FIA.MI申请破产保护,行业总体年销量跌至1,040万辆.

多数分析师预计,下半年汽车销量将会攀升,因为许多厂商将推出新车型.LMC Automotive和RBC Capital Markets等预期,美国今年汽车总销量将达到1,450万辆.

积压的需求也促进销售.美国在用汽车的平均车龄已经超过10年,因此一些人必须购买新车,由于旧车已不值得再修.

市场营销与研究公司CNW Research在报告中表示,尽管最近的销售业绩一直不错,但汽车行业"远不及几年前健康和强壮".美国1998-2007年期间的平均汽车年销量约为1,670万辆.

汽车研究公司TrueCar.com认为,美国最大的汽车厂商通用汽车7月销量预计持平,克莱斯勒的销量可能增长17.5%.福特汽车(F.N)则可能下滑1.1%.

日本汽车厂商销量预计较上年同期劲增,当时他们仍在疲于应对日本大地震后出现的汽车短缺局面.

TrueCar预计,本田汽车(7267.T)销量料跳增45%,丰田汽车(7203.T)和日产汽车(7201.T)分别增长22%和12.5%.(完)