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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 09:30 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部280亿元人民币30年期固息国债9:30-10:30招标,中标利率预测均值4.10%
  中国铝业(601600.SS)30亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),交行及北京银行主承
  宁沪高速(600377.SS)10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 
  安徽外经建设集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承  
  淮南矿业集团9亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承                                            
  江苏洋河集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承
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  二、新债上市:

  国家开发银行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债120234,基本利差0.97%
  农业发展银行200亿元10年期固息金融债120413,票面利率3.93%
  中国航天工业集团20亿元九个月期超短期融资券011229001,票面利率3.45%
  福建建工集团总公司5亿元一年期短融041254039,票面利率4.67%
  浙江华友钴业2.5亿元一年期短融041259047,票面利率6.46%  
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  三、缴款:  

  财政部150亿元六个月期贴现国债129905,发行价格98.829元
  铁道部220亿元10年期固息债
  铁道部50亿元15年期固息债
  伊犁农四师国资投资公司4亿元一年期短融
  太原煤炭气化集团8.5亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  长江电力(600900.SS)30亿元30年期固息债038006付息,票面利率4.86%
  冀东水泥(000401.SZ)6亿元10年期固息债078038付息,票面利率5.49%
  长江三峡集团50亿元三年期中票1182212付息,票面利率5.36%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.1,
略低于此前路透预估中值50.3和上月的50.2,并创下去年11月以来的新低.[ID:nEAP30318C]
  --为加大企业债类直接融资支持实体经济力度,中国证券报周三报导称,国家发改委拟通过
券商直报、定向备案等更加市场化的发行方式,加快企业债审批力度;今年企业债发行规模有
望突破7,000亿元人民币,为去年的两倍.[ID:nSB1699556]
  --中国二季度经济增速创逾三年新低后,年中召开的中央高层会议提出,下半年经济工作要
把稳增长放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点,加大对发展实体经济的政策支持.[ID:nSB1698290]
  --近期中国股市持续阴跌,上证综指.SSEC已创出近三年半新低.对此中国证监会有关部门
负责人做出回应称,股市下跌存在恐慌性因素,A股股息率与发达国家相比已经不低,投资者不要
盲目跟风,以免造成巨额损失.[ID:nSB1699418]

  --国家统计局8/9公布7月工业品价格指数(PPI)          (6月为-2.1%)
                     7月居民消费价格指数(CPI)        (6月为2.2%)
                     1-7月城镇固定资产投资           (1-6月为20.4%)
                     7月社会消费品零售总额           (6月为13.7%)
                     7月工业增加值                   (6月为9.5%)
                     7月房地产投资和销售情况月度报告 

     国家海关8/10公布7月进出口贸易数据               (6月贸易顺差317.3亿美元)

     国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
               8/27公布1-7月规模以上工业企业利润     
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 冉莹/边竞

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