《中国债券市场每日交易备忘》--8月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部280亿元人民币30年期固息国债9:30-10:30招标,中标利率预测均值4.10% 中国铝业( 601600.SS )30亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),交行及北京银行主承 宁沪高速( 600377.SS )10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 安徽外经建设集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 淮南矿业集团9亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承 江苏洋河集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国家开发银行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债120234,基本利差0.97% 农业发展银行200亿元10年期固息金融债120413,票面利率3.93% 中国航天工业集团20亿元九个月期超短期融资券011229001,票面利率3.45% 福建建工集团总公司5亿元一年期短融041254039,票面利率4.67% 浙江华友钴业2.5亿元一年期短融041259047,票面利率6.46% ============================================================================== 三、缴款: 财政部150亿元六个月期贴现国债129905,发行价格98.829元 铁道部220亿元10年期固息债 铁道部50亿元15年期固息债 伊犁农四师国资投资公司4亿元一年期短融 太原煤炭气化集团8.5亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 长江电力( 600900.SS )30亿元30年期固息债038006付息,票面利率4.86% 冀东水泥( 000401.SZ )6亿元10年期固息债078038付息,票面利率5.49% 长江三峡集团50亿元三年期中票1182212付息,票面利率5.36% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.1, 略低于此前路透预估中值50.3和上月的50.2,并创下去年11月以来的新低.[ID:nEAP30318C] --为加大企业债类直接融资支持实体经济力度,中国证券报周三报导称,国家发改委拟通过 券商直报、定向备案等更加市场化的发行方式,加快企业债审批力度;今年企业债发行规模有 望突破7,000亿元人民币,为去年的两倍.[ID:nSB1699556] --中国二季度经济增速创逾三年新低后,年中召开的中央高层会议提出,下半年经济工作要 把稳增长放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点,加大对发展实体经济的政策支持.[ID:nSB1698290] --近期中国股市持续阴跌,上证综指.SSEC已创出近三年半新低.对此中国证监会有关部门 负责人做出回应称,股市下跌存在恐慌性因素,A股股息率与发达国家相比已经不低,投资者不要 盲目跟风,以免造成巨额损失.[ID:nSB1699418] --国家统计局8/9公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.1%) 7月居民消费价格指数(CPI) (6月为2.2%) 1-7月城镇固定资产投资 (1-6月为20.4%) 7月社会消费品零售总额 (6月为13.7%) 7月工业增加值 (6月为9.5%) 7月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关8/10公布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差317.3亿美元) 国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 冉莹/边竞