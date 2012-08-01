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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 10:07 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元受东京定盘相关需求提振

0113GMT * 新西兰元走高,中国公布7月官方制造业采购经理人指数(PMI)前,东京定盘相关需求将其推至盘中高位0.8113 * 中国公布7月PMI为50.1后,回吐升幅至0.8090,上月该数据为50.2,预估为50.3 * 下个关注点为将于0230 GMT时公布的汇丰PMI数据 * 该数据公布前该货币对料在0.8080/0.8110区间波动.(完) --编译 石冠兰; 审校 戴素萍

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