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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 09:51 BJT

《汇市简讯》中国PMI支撑了欧元/澳元,20日移动均值1.1868是关键

0117GMT * 中国官方制造业PMI略逊预期支持了欧元/澳元的强势 * 在1.1640创下这股趋势的新低,之后反弹0.75% * 出现多头背离及波林格区间正在筑底,表明可能进行盘整 * 趋势向下,但20日移动均线切入位1.1868构成支撑. * 技术图表(link.reuters.com/heg79s Andrew.M.Spencer@thomsonreuters.com)(完) --编译 王兴亚; 审校 程琳

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