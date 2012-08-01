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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 09:42 BJT

《汇市简讯》中国PMI数据公布后离岸人民币利率互换(IRS)或继续走低

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* 一年期离岸人民币利率互换(IRS)持稳于2.46%,此前曾跌至两年低位附近

* 新公布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)略逊于预期

* 美元/人民币无本金交割远期外汇(NDF)利差在近期走阔后略收紧.(完)

--编译 石冠兰;审校 艾茂林

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