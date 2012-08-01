版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 09:55 BJT

《汇市简讯》美元/坡元获得良好买需,阻力位处于1.2470

0126GMT * 整个上午美元/坡元买需良好,隔夜有强劲干预的传闻,且澳元下滑 * 澳元/美元跌至1.0460,此前公布的中国制造业采购经理人指数(PMI)为50.1,市场预期为50.3 * 美元/坡元最新报1.2460-1.2464,介于1.2450-1.2463区间 * 美元/坡元阻力位在1.2470,随后是上日高位1.2479.(完) --编译 王翔琼; 审校 戴素萍

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐