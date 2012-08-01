《汇市简讯》美元/坡元获得良好买需,阻力位处于1.2470

0126GMT * 整个上午美元/坡元买需良好,隔夜有强劲干预的传闻,且澳元下滑 * 澳元/美元跌至1.0460,此前公布的中国制造业采购经理人指数(PMI)为50.1,市场预期为50.3 * 美元/坡元最新报1.2460-1.2464,介于1.2450-1.2463区间 * 美元/坡元阻力位在1.2470,随后是上日高位1.2479.(完) --编译 王翔琼; 审校 戴素萍