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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 09:49 BJT

〔标题新闻〕澳洲第二季住房价格指数较上年同期下降2.1%,较前季升0.5%(路透预估为降0.5%)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS9E8GF01W]

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