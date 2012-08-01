〔伦敦奥运〕国际剑联向韩国剑手申雅岚道歉 将颁特殊奖牌

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月31日电---韩国奥委会主席朴容晟（Park Yong-sung）周二时称，世界击剑运动管理机构国际剑联决定向韩国女子重剑选手申雅岚（Shin A-lam）颁发一枚特殊奖牌。申雅岚之前在奥运会女子重剑半决赛之后经历了一场“计时纷争”。

申雅岚在比赛中输给了对手海德曼（Britta Heidemann），她在奥运赛场痛哭并静坐抗议判决不公达1个小时，之后被护送出击剑场。朴容晟说，国际剑联承认申雅岚半决赛时计时出了问题，并且已向申雅岚道歉。

国际剑联对申雅岚之后继续参加铜牌争夺赛给予了高度评价，申雅岚在铜牌争夺战中输给了中国选手孙玉洁。

“我今天和国际剑联商讨，他们根本没有预料到在三局比赛的最后一秒会发生这种事情。他们的计时器是以秒为单位的，而不是以0.1秒计时。”朴容晟说。

“由于这样的系统设计，他们昨天不能正确处理这样的情形，他们已经承认错误。“

三局比赛结束时计时器仍停留在一秒钟之内，被判占先的申雅岚认为其已获胜，但裁判组经过讨论，将计时器回调1秒，此时海德曼乘机突然发出制胜一击，并躲过了申雅岚的攻击。

周二早些时候， 国际剑联发表声明称，技术裁判的裁决是不可更改的。

当被问到申雅岚是否应得这项特殊奖时，朴容晟说，这是国际奥组委应该考虑的事，但是国际剑联想要奖励她的体育道德和奥林匹克精神。（完）