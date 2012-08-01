〔中国新债〕农发行下周一将招标发行至多150亿元固息债,期限三年

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行今年第14期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.