版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 09:50 BJT

〔中国新债〕农发行下周一将招标发行至多150亿元固息债,期限三年

路透北京8月1日电---中国农业发展银行周三公告称,将于下周一(6日)招标发行总量不超过150亿元人民币固息金融债,期限三年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行今年第14期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债的具体招标时间为8月6日上午10:00-11:00.缴款日和起息日为8月13日,8月7日至13日为分销期,8月17日上市交易.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐