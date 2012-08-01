〔中国新债〕农发行下周一将招标发行至多150亿元固息债,期限三年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京8月1日电---中国农业发展银行周三公告称,将于下周一(6日)招标发行总量不超过150亿元人民币固息金融债,期限三年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行今年第14期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.
该期债的具体招标时间为8月6日上午10:00-11:00.缴款日和起息日为8月13日,8月7日至13日为分销期,8月17日上市交易.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。