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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 10:38 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆遭到疲弱中国数据及美元/日圆停损的双重打压

0143GMT * 美元/日圆在78.00下方的止损单以及中国制造业PMI疲弱构成双重打压,澳元/日圆下跌0.35% * 空头背离型态以及波林格区间平直,意味着82.50/60存在重大阻力 * 7月升势的38.2%回档位81.34为初步支撑,之后是周五低点81.20 * 技术图表请点选:(link.reuters.com/meg79s).(完) --编译 王兴亚;审校 徐文焰

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