〔路透调查〕英国投资者减持股票,因担心8月市况不稳

路透伦敦7月31日电---路透调查周二显示,英国投资者7月削减股票仓位,但增持债券,因担心悬而未决的欧元区危机可能在夏季加剧市场的波动.

据对14名英国基金经理的月度调查显示,他们对全球股票的配置比例自一个月前的49.2%下降至47.4%.

债券配置比例攀升逾1个百分点至28.3%,同时现金持有比例继续保持在8.1%,仍接近年内高位.

"全球经济遭遇困境.领先指标显示近期前景已有所恶化,"London & Capital投资策略执行主管Neil Michael说.

7月对对冲基金和大宗商品等另类资产的平均配置比例小幅升至13.4%,同时对房地产资产的配置比例亦自2.7%小升至2.8%.

由于一年前困扰投资者的许多问题仍未得到解决,所以投资者愈加担忧2012年8月市场将再度遭受重挫.

安本资产管理公司全球策略和资产配置主管Mike Turner称,在秋季初一些事件--比如对西班牙问题银行的压力测试--进行之前的焦虑情绪让市场保持紧张.

他并表示,"8月将再度是不稳定的月份,因市场预期相关事件在9月份才会有所进展."

但一些投资者指出,市场不安情绪加剧以及由此导致股票等风险资产估值降低,或许会在未来带来意外的惊喜.

"最终,我们预期当局将采取相当有力的行动...但具体时间仍十分的不确定,而且已造成了一系列重大失误,"Standard Life Investments全球策略主管Andrew Milligan说.(完)