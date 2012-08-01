〔路透调查〕英国投资者减持股票,因担心8月市况不稳

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透伦敦7月31日电---路透调查周二显示,英国投资者7月削减股票仓位,但增持债券,因担心悬而未决的欧元区危机可能在夏季加剧市场的波动.
据对14名英国基金经理的月度调查显示,他们对全球股票的配置比例自一个月前的49.2%下降至47.4%.
债券配置比例攀升逾1个百分点至28.3%,同时现金持有比例继续保持在8.1%,仍接近年内高位.
"全球经济遭遇困境.领先指标显示近期前景已有所恶化,"London & Capital投资策略执行主管Neil Michael说.
7月对对冲基金和大宗商品等另类资产的平均配置比例小幅升至13.4%,同时对房地产资产的配置比例亦自2.7%小升至2.8%.
由于一年前困扰投资者的许多问题仍未得到解决,所以投资者愈加担忧2012年8月市场将再度遭受重挫.
安本资产管理公司全球策略和资产配置主管Mike Turner称,在秋季初一些事件--比如对西班牙问题银行的压力测试--进行之前的焦虑情绪让市场保持紧张.
他并表示,"8月将再度是不稳定的月份,因市场预期相关事件在9月份才会有所进展."
但一些投资者指出,市场不安情绪加剧以及由此导致股票等风险资产估值降低,或许会在未来带来意外的惊喜.
"最终,我们预期当局将采取相当有力的行动...但具体时间仍十分的不确定,而且已造成了一系列重大失误,"Standard Life Investments全球策略主管Andrew Milligan说.(完)
--编译 侯向明;审校 白云
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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