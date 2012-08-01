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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 10:06 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元回吐隔夜升幅

0151GMT * 澳元/新西兰元隔夜触及1.3003高位后持续回落,目前为止跌0.29% * 新西兰/美元有直接日本买盘,澳元/日圆供应稳定 * 200日移动均线水位1.2915为下道支撑位.(完) --编译 石冠兰; 审校 艾茂林

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