〔中国新债〕招商证券下周一将再度发行91天期短融,规模为46亿元

路透上海8月1日电---中国招商证券股份有限公司(600999.SS)周三公告称,将于下周一(6日)招标发行46亿元人民币短期融资券,期限91天.

该公司曾于5月发行40亿元超短融,为中国证券公司自2005年暂停发行短融后首次重启,票面利率3.20%.

中债登数据显示,包括招商证券、国泰君安、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)以及广发证券(000776.SZ)在内的五家券商在2005年分别发行了一只短融,总金额29亿元,期限均为91天,参考收益率介于1.85%-2.06%之间.此后该券种再无发行记录.

刊登在上海清算所的公告并显示,该期短融通过中国人民银行债券发行系统招标的时间是下周一14:00-15:00;采用承销团承销方式,承销机构包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)以及中信证券等.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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招商证券 46 46 3 8/6簿记建档 工商银行 AAA 8/7 8/8

(600999.SS) 农业银行等

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