〔中国新债〕招商证券下周一将再度发行91天期短融,规模为46亿元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海8月1日电---中国招商证券股份有限公司(600999.SS)周三公告称,将于下周一(6日)招标发行46亿元人民币短期融资券,期限91天.
该公司曾于5月发行40亿元超短融,为中国证券公司自2005年暂停发行短融后首次重启,票面利率3.20%.
中债登数据显示,包括招商证券、国泰君安、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)以及广发证券(000776.SZ)在内的五家券商在2005年分别发行了一只短融,总金额29亿元,期限均为91天,参考收益率介于1.85%-2.06%之间.此后该券种再无发行记录.
刊登在上海清算所的公告并显示,该期短融通过中国人民银行债券发行系统招标的时间是下周一14:00-15:00;采用承销团承销方式,承销机构包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)以及中信证券等.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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招商证券 46 46 3 8/6簿记建档 工商银行 AAA 8/7 8/8
(600999.SS) 农业银行等
=============================================================================================(完)
参看详情,可点选上海清算所网站(here)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。