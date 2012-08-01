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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 10:21 BJT

《汇市简讯》美元/马币走坚,追随美元整体走升的基调

0154GMT * 美元/马币(林吉特)走势偏多,追随美元整体走升的基调 * 美元/马币开盘报3.1220-3.1250 * 迄今为止交投于3.1240-3.1265区间,最新报3.1245-3.1255 * 在美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布决定前,或因部位调整而进一步走高.(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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