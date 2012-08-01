〔全球油料作物〕美国降雨缓解旱情,但大豆价格仍将维持高位--油世界

路透汉堡7月31日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二称,由于美国供应商大豆销售维持慢步调,即便降雨能够缓解美国作物遭遇的旱情,未来数月大豆价格仍可能维持在高位.

油世界称,因为巴西和阿根廷今年收成欠佳,全球所有大豆采购商除了继续购买美国大豆外别无选择.

"未来五到六个月美国大豆的交易安排仍需要谨慎管理,即使最后时刻的降雨防止了大豆作物最糟情况的发生,"油世界称,"这将限制大豆的(价格)下档,至少直到有关南美在2013年初确实将收获创纪录产出的明朗讯号出现之前."

上周的降雨可能有助于缓解美国中西部遭遇的56年来最严重乾旱.眼下人们希望大豆价格在7月达到的纪录高位会激励南美农户种植更多大豆,从而缓解全球供应吃紧的局面.

短期至中期内,大豆价格可能维持波动.油世界称,"到2013年2月底之前,美国大豆库存将降至很低的水准,以至于2013年3/8月间对大豆和豆制品的国内需求难以得到满足."

"这已经引发有关美国明年是否需要从巴西进口大豆以添补供应空缺的争论."

"但从目前看,这只是一项理论上的选项.下一作物季的上半年,市场可能试图通过价格机制来强化必要的全球需求配置,已免供应耗尽."(完)