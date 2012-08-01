〔全球油料作物〕美国降雨缓解旱情,但大豆价格仍将维持高位--油世界

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透汉堡7月31日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二称,由于美国供应商大豆销售维持慢步调,即便降雨能够缓解美国作物遭遇的旱情,未来数月大豆价格仍可能维持在高位.
油世界称,因为巴西和阿根廷今年收成欠佳,全球所有大豆采购商除了继续购买美国大豆外别无选择.
"未来五到六个月美国大豆的交易安排仍需要谨慎管理,即使最后时刻的降雨防止了大豆作物最糟情况的发生,"油世界称,"这将限制大豆的(价格)下档,至少直到有关南美在2013年初确实将收获创纪录产出的明朗讯号出现之前."
上周的降雨可能有助于缓解美国中西部遭遇的56年来最严重乾旱.眼下人们希望大豆价格在7月达到的纪录高位会激励南美农户种植更多大豆,从而缓解全球供应吃紧的局面.
短期至中期内,大豆价格可能维持波动.油世界称,"到2013年2月底之前,美国大豆库存将降至很低的水准,以至于2013年3/8月间对大豆和豆制品的国内需求难以得到满足."
"这已经引发有关美国明年是否需要从巴西进口大豆以添补供应空缺的争论."
"但从目前看,这只是一项理论上的选项.下一作物季的上半年,市场可能试图通过价格机制来强化必要的全球需求配置,已免供应耗尽."(完)
--编译 吴云凌;审校 王兴亚
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。