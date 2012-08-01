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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 10:39 BJT

〔澳新汇市〕中国制造业PMI拖累澳元和新西兰元下滑,等待美联储会议

路透悉尼/惠灵顿8月1日电---澳元和新西兰元兑美元周三从数月高位下滑,此前中国公布的制造业采购经理人指数(PMI)令市场失望.美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周能否采取充分行动刺激该国经济,市场本已愈发感到怀疑.

澳元兑美元AUD=D4报1.0476,从隔夜所及四个月高位1.0539回落.短线支撑位在1.0450附近,此为周一所及低点,且是7月25-31日升势的23.6%回档位.

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