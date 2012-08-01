《汇市简讯》中长期投资大户的卖盘令美元/印尼卢比承压

0221GMT * 美元/印尼卢比开盘报9470-9490,在CPI和贸易数据公布前整体交投清淡 * 迄今为止交投于9470-9480区间 * 据传部分卖盘来自于中长期投资大户,但规模不大 * 随着资金流入印尼债市及股市,短期或测试9450 * 美元/印尼卢比最新报9470-9475.(完) --编译 兰秀娟;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=