〔路透调查〕美国基金经理7月增持公债,投资信心脆弱撤离公司债

路透纽约7月31日电---周二公布的路透调查显示,美国基金经理全球固定收益置产组合中持有的公债比重为两年来最高,他们同时减持公司债,尽管整体全球股票配置比重上升.

路透在7月17日至7月30日访问14家美国基金管理公司发现,基金公司全球债券配置中主权债和市政债券的比重上升至48.77%,较6月的39.9%上升近10个百分点.

与此同时,基金经理大举撤出公司债,投资级和高收益公司债本月均遭减持.

"由于美国公债收益率持低,投资级债券的收益率也跌到很低水准,以至于在很多情况中这种收益率都无法与同一公司的派息收益相竞争,"Wells Capital Management资深投资组合经理Margaret Patel说.

最近大型银行操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的丑闻以及摩根大通(JPM.N)交易巨亏且企图掩盖的消息,进一步打击了本已脆弱的投资者信心.

调查未细分基金经理持有的公债种类,但由于全球经济成长蹒跚,欧元危机再度升温以及投资者预期央行出台更多货币刺激措施和增购债券计划,7月间全球顶尖评级公债均上涨.

不过基金经理整体固定收益组合的地域分类显示,基金减持美国/加拿大和日本债券,更加青睐英国以及拉美和东欧新兴经济体的债券,其中英债持仓比重达到10个月来最高.

调查显示,基金经理投资资产中美国和加拿大债券比重从上月的62%降至58.92%.

7月基金经理亦增持股票,整体股票持仓比重从6月的60.8%上升到63.7%.

受访基金公司股票投资组合里美国和加拿大股票持仓比例为65.39%,高于6月的61.1%.

对对冲基金、私募股权和地产等另类资产的投资比重降至2.4%,上月曾达到6.2%的纪录水准.(完)