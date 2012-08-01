〔中国房地产〕7月百城住宅均价环比续升且涨幅扩大,同比跌1.77%--中指院

路透北京8月1日电---成交量带动及市场预期好转,进一步推高中国房价.中国指数研究院最新公布数据显示,7月百城新建住宅均价继上月环比止跌后又进一步扩大涨幅,同比跌幅收窄.

中指院周三报告称,7月全国100个城市新建住宅平均价格为8,717元/平方米,环比6月上涨0.33%,同比下降1.77%,较上月缩小0.13个百分点.其中70个城市环比上涨,30个城市环比下跌,与上月相比下跌城市个数减少25个.

北京、上海等十大城市住宅均价为15,470元/平方米,环比上月上涨0.27%,涨幅低于全国平均水平,同比则连续第七个月下跌但跌幅略缩小.

中指院指出,近期央行连续降息、降准，新增贷款明显增加,对首次置业及改善性需求均起到一定程度的刺激作用,除针对刚需市场的中低价位项目成交情况好转外,部分品牌房企开发的高端项目由于定价合理、品牌影响力大和改善性需求逐渐入市,近期成交量也明显回升.

"在成交量的带动下,一方面,开发企业的市场预期好转,主动调高价格或取消折扣,另一方面,高端市场的走热也拉高了市场整体价位,使得7月百城价格再次上涨."中指院称.

随着房地产市场的逐步回暖,中央多次强调要防范房价反弹风险,房地产调控未见松动迹象.在住建部、国土部、国务院多次表态后,上日中共中央政治局会议亦强调,要坚定不移地贯彻执行房地产市场调控政策,坚决抑制投机投资性需求,切实防止房价反弹.

稍早中央亦开始对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控开展专项督查,彰显中央坚持房地产调控不放松的姿态. [ID:nST0531787]

路透7月中旬的调查结果显示,今年下半年中国房价将小幅上涨,逆转上半年跌势.多数受访者预计下半年全国住宅均价涨幅超过2%,成交将进一步回暖;并认为包括限购在内的调控政策不会放松,而房产税试点城市则有望扩大.

中指院数据并显示,十大城市主城区二手住宅样本平均价格为20,772元/平米,环比上月上涨1.37%;除天津外,各城市二手住宅价格环比均上涨.(完)