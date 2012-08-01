〔中国房地产〕7月百城住宅均价环比续升且涨幅扩大,同比跌1.77%--中指院

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京8月1日电---成交量带动及市场预期好转,进一步推高中国房价.中国指数研究院最新公布数据显示,7月百城新建住宅均价继上月环比止跌后又进一步扩大涨幅,同比跌幅收窄.
中指院周三报告称,7月全国100个城市新建住宅平均价格为8,717元/平方米,环比6月上涨0.33%,同比下降1.77%,较上月缩小0.13个百分点.其中70个城市环比上涨,30个城市环比下跌,与上月相比下跌城市个数减少25个.
北京、上海等十大城市住宅均价为15,470元/平方米,环比上月上涨0.27%,涨幅低于全国平均水平,同比则连续第七个月下跌但跌幅略缩小.
中指院指出,近期央行连续降息、降准，新增贷款明显增加,对首次置业及改善性需求均起到一定程度的刺激作用,除针对刚需市场的中低价位项目成交情况好转外,部分品牌房企开发的高端项目由于定价合理、品牌影响力大和改善性需求逐渐入市,近期成交量也明显回升.
"在成交量的带动下,一方面,开发企业的市场预期好转,主动调高价格或取消折扣,另一方面,高端市场的走热也拉高了市场整体价位,使得7月百城价格再次上涨."中指院称.
随着房地产市场的逐步回暖,中央多次强调要防范房价反弹风险,房地产调控未见松动迹象.在住建部、国土部、国务院多次表态后,上日中共中央政治局会议亦强调,要坚定不移地贯彻执行房地产市场调控政策,坚决抑制投机投资性需求,切实防止房价反弹.
稍早中央亦开始对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控开展专项督查,彰显中央坚持房地产调控不放松的姿态. [ID:nST0531787]
路透7月中旬的调查结果显示,今年下半年中国房价将小幅上涨,逆转上半年跌势.多数受访者预计下半年全国住宅均价涨幅超过2%,成交将进一步回暖;并认为包括限购在内的调控政策不会放松,而房产税试点城市则有望扩大.
中指院数据并显示,十大城市主城区二手住宅样本平均价格为20,772元/平米,环比上月上涨1.37%;除天津外,各城市二手住宅价格环比均上涨.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。