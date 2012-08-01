《汇市简讯》澳元兑美元在汇丰中国制造业PMI公布后几无变动

0238 GMT * 在汇丰中国制造业PMI出炉后,澳元兑美元守在1.0480附近 * 汇丰7月中国制造业PMI终值为49.3,略低于初值49.5,但产出分项指数升至50.9 [ID:nSB1699904] * 产出分项指数为五个月来首次升至荣枯分水岭50上方 * 市场现将关注日内稍晚召开的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议.(完) --编译 隋芬;审校 蔡美珍 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=