〔伦敦奥运〕叶诗文为何被怀疑服禁药？中外人士不安、不平

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月1日伦敦--- 中国游泳天才叶诗文本应沐浴在奥运荣耀带来的光芒中--仅仅十六岁就打破一项世界纪录、一项奥运会纪录并获得两块金牌。

然而事实却是相反的，这几天她不得不抵挡各种关于服用兴奋剂作弊的问题和暗示，这些质疑使奥运会的开始阶段以及泳池里令人激动的角逐蒙上阴影，事实上，这些质疑并没有切实根据。

在东部伦敦奥林匹克公园里的396名中国代表团成员以及中国媒体团都对此感到十分气愤。

他们说，媒体针对叶诗文一点都不公平，其他国家的运动员并没有受到这种质疑。

中国游泳队领队许琦代表中国代表团作出反驳回应。

“叶诗文从小就被视为天才，她的表现证明了这一点，”许琦告诉新华社。

“如果有疑问，请用事实和数据说话。不要拿自己的疑惑去否定别人，这对运动员不尊重，对中国游泳不尊重。”

事实上，国际奥委会在周二暗示叶诗文的药检未呈阳性。

“如果我们查出阳性结果，才会发表评论，”国际奥委会发言人亚当斯（Mark Adams）周二时称，“我不会置评，所以你们可以自己得出结论。”

这可能不足以消除人们的猜想，而叶诗文在周二晚上200米个人混合泳赛上夺得的金牌使她面对的问题更多。

**超越男性**

周六叶诗文在女子400米个人混合泳比赛上惊人的表现使让人们质疑不使用兴奋剂药品人类是否能达到这种水平，并且这些质疑迅速成为奥运村的话题。

在倒数第二的蛙泳阶段之后，叶诗文落后于世界冠军美国选手贝塞尔（Elizabeth Beisel），而在最后100米的自由泳阶段，叶诗文把贝塞尔远远地甩在后面。

叶诗文当时在自由泳比赛中前50米用时仅29.75秒，比菲尔普斯（Michael Phelps）在男子400米个人混合泳决赛中同一赛段的用时还要短。而叶诗文在自由泳最后50米则仅用时28.93秒，这比罗切特（Ryan Lochte）赢得男子400米个人混合泳最后50米自由泳的速度还要快。

叶诗文也是自高科技泳衣被禁止后第一个打破世界记录的女选手，比之前的世界纪录提高了1秒多。

尽管外界好奇，有很多教练和运动员支持叶诗文，但《纽约时报》周二的报导中援引前奥运会选手们的说法总结起来是两个词：“有意思”和“疯狂”。

各大报纸的专栏发出质疑声音，英国《卫报》称：“叶诗文打破世界纪录的奥运比赛：表现出色？还是好得有点太难以置信？”

英国BBC的节目主持人Clare Balding大声质疑，这会有多少疑问？诸多媒体摘取了世界游泳教练协会执行官莱昂纳德（John Leonard）的评论。

“我要说的一件事是，体育史告诉我们每次看到一件‘不可思议的事情’，最后运动员都被证明服用了兴奋剂，”莱昂纳德称。

他引用了爱尔兰游泳运动员史密斯（Michelle Smith）的例子，史密斯在1996年亚特兰大奥运会上和叶诗文一样赢得了女子个人混合泳两个项目的金牌，但在四年之后因在药检时篡改尿样而被禁赛。

叶诗文对于关于其服用禁药的质疑不予理会。

“我的成绩是从艰苦训练中得来的，我永远不会使用禁药。”她对伦敦的记者说，“中国人是清白的。”

**禁药“前科”**

体育界长期以来存在的兴奋剂问题，以及中国的历史污点也是造成质疑的原因。

20世纪90年代中国有一大批服用兴奋剂案例，其中1998年时一名中国女游泳运动员和教练在悉尼机场被发现携带13瓶强化肌肉的人体生长激素，因此被取消参赛资格。

中国曾一度在女子游泳项目上一枝独秀，然而又迅速的衰败。

其他国家其他项目的运动员也曾发生过服用兴奋剂案例，最知名的案例是1988年汉城奥运会时，加拿大短跑运动员本·约翰逊（Ben Johnson）打破世界纪录并获得金牌，但却没有通过几天后的兴奋剂检测，被取消男子百米冠军资格。

“成绩的提高不意味着一定使用了违法手段，运动就在于不断超越极限，”瑞士洛桑大学体育科学协会的主任Gregoire Millet说。

但是他也说：“我们知道中国曾经出现很多服用禁药的例子--我说的是‘曾经’。我们不知道现在的情形，但是这意味着总会有质疑。”

一位对兴奋剂话题很有研究的美国记者Jim Ferstle对此表示同意。

“中国过去的兴奋剂案例增加了被怀疑的可能性。很遗憾这是事实。我们希望我们看到的是一位天才运动员的出现，但是我们不能肯定。”

他总结了许多媒体记者和体育爱好者们想要庆祝赛事胜利的那种激动心情，但是却还是不能消除他们潜意识中的那些疑虑。

叶诗文的案例则更加复杂，这已经让许多身经百战的老资格体育记者和官员们坐立不安。

他们会问，为什么在2008年北京奥运会当像牙买加短跑运动员博尔特(Usain Bolt)那样的运动员胜利之后，那些体育媒体，以及差不多全世界范围内都是一片叫好？那位为英国第一次拿到环法自行车赛冠军的威金斯(Bradley Wiggins)不是也一样么？

没有任何迹象可以显示他们的胜利有什么不同--这对叶诗文来说同样适用。

“如果只是因为换了一个国家，这样的疑问就会少一些，”法国游泳教练Denis Auguin在伦敦说道。“这就有点不公平了。即便中国过去有一些不光彩的举措（也不该遭到这样的对待）。”

美国游泳女队总教练Teri McKeever表示，这个问题部分的原因在于，人们断章取义了。

“不幸的是……人们仅仅是在看到他们不敢相信的结果之后，就得到了这样的结论，”她说道。“我不知道这个社会为什么会是这副德行。”

“我们以前又不是没见过她赢，她还拿过世界冠军。虽然我们一时间会看到以前不曾有过的东西，但是我们也一直见证这这些事的发生。”

**家乡父老力挺**

在今年三月刚满16岁的叶诗文，在这次奥运会之前刚刚走进了公众的视野。在此之前，世界冠军李哲思因为在六月药检呈阳性，被取消了伦敦奥运会的资格。

来自普通杭州家庭的叶诗文是个沉默寡言的女孩。当初，她是在一位老师发现她的手脚掌比同龄人都长得大之后，才开始认真地将游泳当成了一份事业。在2008年，她加入了中国国家游泳队。

对她而言，成功并不是新事物。去年的上海世锦赛上，叶诗文就拿到了200米个人混合泳的世界冠军。她受到《人民日报》的赞扬。

但是所有的这些都还是没有让她对于伦敦赛后的龃龉有足够的心理准备。

在中国国内，普通的中国人都对叶诗文的遭遇表示愤怒。

“当我听到这些消息的时候，我很生气，”30岁的销售部经理Peng Wenjuan在北京说道。

“我认为，在官方检测数据出来以前，这些对我们运动员的质疑都是毫无根据的。所以我坚信，叶诗文的及赛结果是绝对真实的。”（完）

--编译：逯璐/林秀峰 发稿：王燕焜