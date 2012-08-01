《汇市简讯》美元/菲律宾披索受到支撑,警惕菲律宾央行干预市场

0239GMT * 美元/菲律宾披索向41.70上方进军,受空头回补和菲律宾央行干预担忧提振 * 菲律宾央行称,披索升值压力犹存;拥有在必要时调整政策的空间 * 该央行上周下调利率25个基点 * 美元/披索现报41.78-41.80,交投区间为41.75-41.80.(完) --编译 许娜;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=