〔日圆汇率〕日本财臣安住淳:不排除对日圆过度波动采取一切可能举措

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京8月1日电---日本财务大臣安住淳周三表示,不排除针对日圆过度波动采取一切可能的举措.
他在回答完议会有关汇率的问题后对记者做出上述看法.他在议会上表示,日本央行不应以影响汇率为目的来购买外国资产.[ID:nSB1699928]
一些议员提出,日本央行应该购买外国资产来降低日圆汇率,从而支撑十分仰仗出口的国内经济.
美元/日圆周三触及两个月低位,在电子交易平台EBS一度低见77.90日圆,为6月1日以来最低水准.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选