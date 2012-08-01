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货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 11:34 BJT

〔日圆汇率〕日本财臣安住淳:不排除对日圆过度波动采取一切可能举措

路透东京8月1日电---日本财务大臣安住淳周三表示,不排除针对日圆过度波动采取一切可能的举措.

他在回答完议会有关汇率的问题后对记者做出上述看法.他在议会上表示,日本央行不应以影响汇率为目的来购买外国资产.[ID:nSB1699928]

一些议员提出,日本央行应该购买外国资产来降低日圆汇率,从而支撑十分仰仗出口的国内经济.

美元/日圆周三触及两个月低位,在电子交易平台EBS一度低见77.90日圆,为6月1日以来最低水准.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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