〔新债招标〕中国30年国债中标利率基本符合预期,需求平平(更新版)

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* 中标利率4.12%,基本符合预期

* 投标倍数1.34倍

* 距上期30年债间隔较短,抑制部分保险需求

路透北京8月1日电---中国财政部周三招标的30年期固息国债,中标利率基本符合预期.分析人士表示,国内经济成长正能量不断累积,一定程度平抑市场对长期债券品种的做多热情;加之该期新债与此前同期限长债发行间隔较短,部分保险资金未如期现身,以致整体需求平平.

业内人士稍早透露,该期国债中标利率为4.12%,基本符合此前4.10%的市场预测均值;投标倍数1.34倍,逊于年内首发30年国债时1.65倍的水平.

"他们(大保险)现在应该是冲不动,资金少,收益率其实也一般,不必大搞(太积极参与)."北京一银行交易员称.

华东一券商交易员指出,最近国债招标需求均偏弱,今日新债延续了上周以来的状态;此外,本期30年国债与年内首次发行相隔时间并不太久,所以保险需求可能并未像预期般旺盛,银行的配置盘拿的更多一些.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,30年期品种最新收益率约4.1216%.

今年6月底,中国财政部招标发行年内首支30年期固息国债,规模为280亿元,当时的中标利率为4.07%.[ID:nSB1632920]

今日招标的新债为今年第13期记账式附息国债,按半年付息,采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率.全部进行竞争性招标,且不进行甲类成员追加投标.

该期国债8月2日开始发行并计息,8月6日发行结束.8月8日起上市交易.(完)