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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 11:42 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆跌至两个月低点,受中国官方PMI数据影响

* 主要货币兑日圆在中国PMI公布后走低

* 据称有来看日本投资信托基金卖盘

* 对欧洲央行(ECB)救助能力的质疑升温

* 外界广泛预期美联储将按兵不动

路透东京8月1日电---美元兑日圆周三跌至两个月低位,此前中国公布官方制造业采购经理人指数(PMI)下滑,冲击了对加大政策支持或正帮助中国避免经济放缓的憧憬.

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