〔日本热股〕奥林巴斯大跌7%,报导称美国司法部对其可能违规进行调查

路透东京8月1日电---奥林巴斯(7733.T)股价周三下跌多达7%,因此前有报导称,美国司法部正调查该公司在巴西的医生培训计划和在美国的销售运营是否存在违规行为.该公司此前因会计丑闻声誉受损.

彭博周三援引奥林巴斯会长木本泰行7月23日接受其采访时的话报导称,"我们知道,美国司法部正设法收集有关我们的大量信息."

奥林巴斯证实木本泰行向彭博发表了以上讲话.

该公司股价下跌还因医疗设备制造商Terumo(4543.T)为股东价值减损而对其提起损害赔偿诉讼,拉高与奥林巴斯结盟提议的争战.

Terumo曾提议向资金短绌的奥林巴斯投资约6.4亿美元,该公司持有奥林巴斯2.5%股权.

但奥林巴斯也吸引了其它竞标者,例如索尼(6758.T)和富士胶片(富士软片,Fujifilm)(4901.T).

自前执行长Michael Woodford去年10月揭发该公司会计丑闻以来,奥林巴斯股价已大跌近40%.(完)