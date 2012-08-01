〔日本热股〕奥林巴斯大跌7%,报导称美国司法部对其可能违规进行调查

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京8月1日电---奥林巴斯(7733.T)股价周三下跌多达7%,因此前有报导称,美国司法部正调查该公司在巴西的医生培训计划和在美国的销售运营是否存在违规行为.该公司此前因会计丑闻声誉受损.
彭博周三援引奥林巴斯会长木本泰行7月23日接受其采访时的话报导称,"我们知道,美国司法部正设法收集有关我们的大量信息."
奥林巴斯证实木本泰行向彭博发表了以上讲话.
该公司股价下跌还因医疗设备制造商Terumo(4543.T)为股东价值减损而对其提起损害赔偿诉讼,拉高与奥林巴斯结盟提议的争战.
Terumo曾提议向资金短绌的奥林巴斯投资约6.4亿美元,该公司持有奥林巴斯2.5%股权.
但奥林巴斯也吸引了其它竞标者,例如索尼(6758.T)和富士胶片(富士软片,Fujifilm)(4901.T).
自前执行长Michael Woodford去年10月揭发该公司会计丑闻以来,奥林巴斯股价已大跌近40%.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。