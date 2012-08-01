〔中国债市动态〕现券收益率止涨趋稳,因PMI数据显示经济回暖仍乏力

路透上海8月1日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率止涨趋稳,最新的PMI数据显示中国经济回暖仍乏力,未来货币政策可能仍有放松空间,机构的谨慎情绪有所缓和.

不过交易员表示,市场对于未来经济基本面的走向仍存较大分歧,加之当前收益率水平已偏低,债市再度走强的阻力较大,如果没有政策的进一步推动,偏弱的运行格局依旧会延续.

"PMI不算太好,收益率基本没怎么上了,但还是没什么买盘,"上海一银行交易员称.

他并认为,虽然目前仍未看到经济的触底回升,但在政策面的轮番刺激下,这一预期始终存在,债市依旧会受到压制,暂时很难看到明显的投资机会.

中国经济的纠结在宏观经济先行经济指标PMI上亦有体现.周三公布的汇丰7月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值创下三个月高点,发出制造业有所企稳的乐观讯号,但当月就业分项指数续降至48下方,创下逾三年最低水平,显示企业仍在持续减员.[ID:nSB1699904]

剩余期限约9.57年的国债120004券最新成交对应收益率CN120004=CFXS为3.2890%,上日尾盘为3.2850%.(完)