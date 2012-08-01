〔中国债市动态〕现券收益率止涨趋稳,因PMI数据显示经济回暖仍乏力

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海8月1日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率止涨趋稳,最新的PMI数据显示中国经济回暖仍乏力,未来货币政策可能仍有放松空间,机构的谨慎情绪有所缓和.
不过交易员表示,市场对于未来经济基本面的走向仍存较大分歧,加之当前收益率水平已偏低,债市再度走强的阻力较大,如果没有政策的进一步推动,偏弱的运行格局依旧会延续.
"PMI不算太好,收益率基本没怎么上了,但还是没什么买盘,"上海一银行交易员称.
他并认为,虽然目前仍未看到经济的触底回升,但在政策面的轮番刺激下,这一预期始终存在,债市依旧会受到压制,暂时很难看到明显的投资机会.
中国经济的纠结在宏观经济先行经济指标PMI上亦有体现.周三公布的汇丰7月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值创下三个月高点,发出制造业有所企稳的乐观讯号,但当月就业分项指数续降至48下方,创下逾三年最低水平,显示企业仍在持续减员.[ID:nSB1699904]
剩余期限约9.57年的国债120004券最新成交对应收益率CN120004=CFXS为3.2890%,上日尾盘为3.2850%.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。