〔中国汇市〕人民币早盘回落,主因自营盘超卖后回补美元头寸

* 人民币早盘回落,主因自营盘回补美元头寸

* 中间价变化不大,客盘相对平稳

* 后期日间波幅或趋窄

路透北京8月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘走低.中间价与前日虽变化不大,客盘亦保持相对平稳,但因周二午盘尾段人民币大幅拉升后,部分超卖自营盘回补,令即期汇价回落.

华南一交易员称,"我这里看不到大的客盘....是昨天(美元)跌太多了吧,自营卖了很多,今天以回补为主."

北京时间11:52,人民币兑美元即期报6.3695元,上日收报6.3627元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3305元,上日为6.3320元.

上述交易员并称,最近早盘汇价变化不多,之前客盘为主导时一般更注重结售汇时的点位,不知经过昨天(美元)下跌后,午盘还会有什么变化;不过预计后期日间波动可能不会像这两天那么大,汇价波动范围可能还是在6.36-6.38元区间内.

隔夜欧元兑美元和日圆上涨,美联储开始了为期两日的货币政策会议,但对欧洲央行本周稍后可能采取何种行动的预期降温,令投资人对积极买入欧元持谨慎态度.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间11:53,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3740/60元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4295/25.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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