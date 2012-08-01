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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 12:15 BJT

〔中国公开市场〕8月央票和正回购到期1,020亿元,逆回购580亿元

路透上海8月1日电---据路透统计显示,中国央行公开市场8月央票和正回购到期量合计1,020亿元人民币,较7月下降逾三成;此外8月逆回购到期量580亿元.合并计算,当月公开市场资金投放量为440亿元.

其中,8月央票到期量为120亿元,正回购到期量为900亿元.

以下为2012年8月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量

--------------------------------------------------------------------

2012/8/1-8/3 10 -- -500 -490

8/4-8/10 20 -- -80 -60

8/11-8/17 50 300 -- 350

8/18-8/24 30 300 -- 330

8/25-8/31 10 300 -- 310

-------------------------------------------------------------------

120 900 -580 440

注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.

2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完)

--发稿 刘昕; 审校 边竞

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