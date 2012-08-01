版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 12:19 BJT

〔表格〕7月27日止当周外资买超印度股票,卖超台湾股票--野村

路透7月30日电---以下是7月27日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 (993) (184) (9,597) 16,539 (14,372)

印度 58 1,526 1,403 10,041 230

印尼 (49) 96 (747) 365 1,274

日本 (464) (2,322) (9,912) 10,151 21,712

韩国 (23) (905) (4,255) 4,654 (7,341)

菲律宾 (71) 931 1,340 1,948 1,327

台湾 (680) (1,977) (6,646) (2,479) (9,680)

泰国 (228) 145 (692) 2,009 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐