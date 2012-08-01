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货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 12:41 BJT

〔投行观点〕澳新银行调降今明两年大宗商品价格预估

路透8月1日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)将对2012年大宗商品预估均价调降4.0%,2013年预估均价亦调降3.4%.

澳新银行表示,预计短期内商品价格将保持较大波动.

该行将2012年铁矿石现货预估均价调降至每吨134美元,之前预估为143美元.

该行还将2012年铜的预估均价调降3.9%至每磅3.70美元(每吨8,156美元),将今年底的铝价预估调降12.5%至每磅0.91美元(每吨2,006美元).

该行预计2012年底金价在每盎司1,720美元.2012年下半年的银价预估均值为每盎司30美元,比前次预估每盎司32.30美元低7%.(完)

--编译 白云;审校 程琳

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