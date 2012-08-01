〔中国货币市场〕短期回购利率续上探,关注明日公开市场操作力度(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京8月1日电---中国银行间市场七天期以内短期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三早盘继续上探.市场人士表示,市场资金面相对宽松,然周二公开市场逆回购操作较到期大幅缩量,令部分机构开始谨慎,选择更多融入七天资金应对,周四公开市场操作情况值得关注.

"钱不难拿到,反倒是不好出,"华东地区一银行交易员称,"不过,今天七天资金需求还蛮多的.周二逆回购做得较到期少,有上上周的教训在,机构有这种准备,把明天和下周二的资金覆盖过去再说."

上海一大型银行交易员亦表示,市场资金面相对宽松,机构心态亦相对乐观,仍多拆入短期资金.然机构将获取资金的来源更多地从公开市场转向二级,对流动性的收缩是一个渐进的过程;明日有500亿元逆回购到期,操作情况亦值得关注,继续较到期缩量的可能性不小.

业内人士周三透露,继周一后,公开市场一级交易商今日仍可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限依旧为七天期,正回购为91天.周二央行仅进行80亿元人民币七天期逆回购操作,远低于950亿元的到期量,中标利率则继续持平于3.35%.[CN/MMTCN]

中国上半年资本金融项目逆差203亿美元,为2008年下半年以来首现,不过外管局称,预计全年国际收支仍有望实现基本平衡,即使出现资本净流出也是可以承受的,且当前外资主动撤离的迹象并不明显.[ID:nSB1698356]

对此上述上海交易员指出,不管怎么说,资本金融项下是流出的,假如这种态势持续,法定存款准备金率的调降是必须的.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6281 2.6068 +2.13 4,128.67

七天CN7DRP=CFXS 3.4131 3.3551 +5.80 453.55

14天CN14DRP=CFXS 3.2816 3.3184 -3.68 99.77

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6332 2.6109 +2.23 1,769.50

七天CHICNY7D=CFXS 3.5009 3.3911 +10.98 75.60

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.2950 2.6350 +66.00 371.07

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0800 3.2750 -19.50 91.34

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1150 3.0500 +6.50 2.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6700 2.6200 +5.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4250 3.3700 +5.50 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3100 3.3100 0.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.6192 2.5983 +2.09 --

七天SHICNYSWD= 3.4175 3.3508 +6.67 --

三个月SHICNY3MD= 3.7289 3.7371 -0.82 --

==============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯/张喜良

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