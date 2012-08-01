《全球金融分析》Facebook上市事故致瑞银巨亏,Nasdaq赔偿计划惹质疑

记者 John McCrank; 编译 艾茂林

路透纽约7月31日电---瑞银集团承认因Facebook糟糕的首次公开发行(IPO)而损失近3.56亿美元,这给Nasdaq OMX集团(NDAQ.O)带来压力,并且引人发问该交易所多久才能把这个问题甩在身后.

瑞银在季度财报中称,准备对Facebook(FB.O)规模160亿美元上市案挂牌首日发生的大量问题采取法律行动,该案给瑞银造成的损失比其他做市商和交易公司多得多.瑞银UBSN.VX表示要寻求追回全部损失.

这样一来,人们不禁开始质疑,Nasdaq最近提起的、对该IPO案中受损做市商支付6,200万美元全现金赔偿的建议是否能让其他客户满意.包括瑞银在内的做市商损失高达5亿美元.

一位知情人士称,花旗集团(C.N)的自动化交易平台和瑞银一样,也不可能接受Nasdaq的赔偿方案,而Citadel和Knight Capital Group(KCG.N)可能会签字认可.该方案要求公司放弃就IPO案起诉Nasdq的权利.

Nasdaq三大零售做市商--花旗、Citadel和Knight的代表未发表评论.瑞银一位代表称,迄今公司尚未针对Nasdaq采取任何行动,并不会"轻率"走这一步.

很多人质疑,瑞银的损失怎么会达到其他做市商公布数字的近10倍.瑞银在财报中就此提供了一些细节,但仍有很多问题未作回答.

瑞银处理的大多数指令来自美国最大的券商之一嘉信理财(Charles Schwab),该公司管理着1.8万亿(兆)美元客户资产.瑞银还接受其他零售券商的指令,比如TD Ameritrade和富达(Fidelity).

但单凭此恐怕不足以造成如此巨额损失.瑞银还表示,"由于Nasdaq的多重操作失误,通常来讲数毫秒内就能确认的瑞银盘前指令在长达数小时内未获确认."瑞银称,这致使其内部系统多次重新提交指令.

待最终确认后,瑞银和其他做市商手中留下了大量多余的Facebook股票,当股价下挫时,便产生巨亏.

"我们设计的系统协议旨在确保客户指令以符合监管指导准则和我们自身标准的方式得到履行.照此协议,在取得Nasdaq必要确认从而我们的系统能够处理指令之前,指令被重复多次提交,"瑞银称,"Nasdaq最终执行了全部指令,导致瑞银买下的股票远远超出客户需求."

尚不清楚瑞银自身交易系统可能在损失中扮演了什么角色,也不清楚该公司将采取何种法律行动.

"瑞银将会说,'你们的服务表现不专业',这是渎职,"哥伦比亚大学法学院证券法教授John Coffee说.他并补充道,Nasdaq的潜在责任或与这些交易问题属于监管决定还是专业服务问题有关.

Nasdaq拒绝作评.(完)