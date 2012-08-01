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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 13:06 BJT

〔韩国经济〕7月房价两年来首次较上月下跌,较去年同期则上涨2.5%

路透首尔8月1日电---韩国国民银行周三数据显示,该国7月房价较6月下跌0.1%,为两年来首次按月下跌,且加重经济放缓迹象.

数据显示,韩国7月房价较去年同期上涨2.5%,为2011年1月以来最慢按年增速.(完)

--编译 洪曦;审校 戴素萍

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