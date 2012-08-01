〔伦敦奥运〕国际羽联指控中韩印尼八选手“故意输球”有悖体育精神

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月1日电---国际羽毛球联合会（ World Badminton Federation）在周三结束的奥运女子双打比赛后，指控八名选手涉嫌在比赛中试图“故意输掉”比赛来争取下一轮比较有利的对阵形势。

“这几对选手被指控……‘没有用到自己最大的努力来赢得比赛’，‘其行为明显有损体育精神’，”国际羽联在一份声明中说。

当观众们看到来自中国、韩国和印度尼西亚的选手们在场上故意接球失误以及故意在发球时将球打在网上给对手送分时，他们在温布利球馆（the Wembley Arena）里大声咒骂并揶揄这些选手们。

中国新华社引述一位发言人的声明表示，中国奥运会体育代表团目前已经对此事展开了调查。

韩国队总教练Sung Han-kook表示，他队中的两对选手在对阵中国队的世界冠军搭档以及印尼一对组合时试图输球。但是他补充道，她们这样做是为了报复先采取阴谋的中国队。

他说，中国队头号组合于洋/王晓理在与韩国的第一场比赛试图主动输掉比赛，以保证她们不会在决赛之前遭遇自己的队友、中国队的二号组合。

“是中国人先用了这招。他们先做的这件事，”Sung教练通过翻译告诉记者。“抽签是很复杂的。她们不想在半决赛里自相残杀。”

“所以我们也做了同样的事。我们也不想让韩国女队（在淘汰赛自相残杀）。”（完）

--编译：林秀峰 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。