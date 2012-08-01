〔英国金融〕政府新政开始生效,意在为陷入衰退的经济提供信贷

路透伦敦8月1日电---英国财政部周三表示,从现在起英国银行可以藉由一项新的政府方案来获得低息融资.此举意在向衰退的经济提供更多信贷.

财政部表示,该计划最终可能会取代此前的放宽信贷计划.新计划以低于市场利率的价格提供融资,并接受多种抵押品,前提是银行继续或扩大对企业和消费者的借贷.

财政部并称,名为"为放贷提供资金(FLS)"的计划将实施18个月,银行和建筑互助会能以较低利率借入资金,期限最高4年.(完)