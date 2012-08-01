〔英国金融〕政府新政开始生效,意在为陷入衰退的经济提供信贷

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦8月1日电---英国财政部周三表示,从现在起英国银行可以藉由一项新的政府方案来获得低息融资.此举意在向衰退的经济提供更多信贷.
财政部表示,该计划最终可能会取代此前的放宽信贷计划.新计划以低于市场利率的价格提供融资,并接受多种抵押品,前提是银行继续或扩大对企业和消费者的借贷.
财政部并称,名为"为放贷提供资金(FLS)"的计划将实施18个月,银行和建筑互助会能以较低利率借入资金,期限最高4年.(完)
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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