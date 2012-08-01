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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 13:56 BJT

〔台湾股市〕收于平盘,可成大跌而联发科涨停

路透台北8月1日电---台湾股市周三收平,电脑及周边设备类指数.TCPI2.12%的跌幅,抵消了汽车类指数.TAUI和百货贸易类指数.TDEI的涨势,后两者分别升2%和1.76%.

苹果(AAPL.O)供应商可成(2474.TW)连续第二日跌停,下滑6.9%.此前报导称,公司下调第三季营收预估,并减少资本支出.

但联发科(2454.TW)触及涨停,根据媒体报导,该公司将智能手机芯片全年出货量预估上调26.7%.

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