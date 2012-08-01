《综述》美联储料对更多宽松措施发出暗示,但暂不会有重大措施

记者 Pedro da Costa

路透华盛顿8月1日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三或表示,准备好针对美国经济走软采取行动,但目前暂不诉诸激进措施.

分析师称,美联储可能将其认为有必要升息的时间,从目前预估的2014年底进一步推迟至2015年.这或暗示联储深深担忧经济,未来可能出台新措施.

华尔街预计联储将新推一轮债券购买计划,一些人甚至认为有很小的可能今天下午会出台.但分析师认为,决策者将至少等到9月,当中留出更多时间来为他们所偏好的宽松政策做准备.

"我们预计美联储不会拿出任何新措施,"TD Securities分析师Eric Green说."一份显示他们愿意采取更多行动的温和声明,将能应付更多(货币宽松)期望落空的现实."