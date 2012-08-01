〔东京汇市〕美元兑日圆下滑至两个月低点,受中国官方PMI数据影响

路透东京8月1日电---美元兑日圆周三跌至两个月低点,之前中国公布官方制造业采购经理人指数(PMI)下滑,打压了对加大政策支持或正帮助中国避免经济放缓的憧憬.

欧元兑美元也下跌,因令人失望的中国数据加剧市场的不安情绪,市场已经越发不确信,美联储和欧洲央行将会或者能够采取足够行动来刺激自己国家的经济.