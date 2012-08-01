版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 14:14 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆下滑至两个月低点,受中国官方PMI数据影响

* 非美货币兑日圆在中国经济数据公布后走低

* 据传有来自日本投资信托基金的卖盘

* 市场对欧洲央行(ECB)救助能力的质疑升温

* 外界广泛预期美联储将按兵不动

路透东京8月1日电---美元兑日圆周三跌至两个月低点,之前中国公布官方制造业采购经理人指数(PMI)下滑,打压了对加大政策支持或正帮助中国避免经济放缓的憧憬.

欧元兑美元也下跌,因令人失望的中国数据加剧市场的不安情绪,市场已经越发不确信,美联储和欧洲央行将会或者能够采取足够行动来刺激自己国家的经济.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐