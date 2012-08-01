〔东京汇市〕美元兑日圆下滑至两个月低点,受中国官方PMI数据影响

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 非美货币兑日圆在中国经济数据公布后走低
* 据传有来自日本投资信托基金的卖盘
* 市场对欧洲央行(ECB)救助能力的质疑升温
* 外界广泛预期美联储将按兵不动
路透东京8月1日电---美元兑日圆周三跌至两个月低点,之前中国公布官方制造业采购经理人指数(PMI)下滑,打压了对加大政策支持或正帮助中国避免经济放缓的憧憬.
欧元兑美元也下跌,因令人失望的中国数据加剧市场的不安情绪,市场已经越发不确信,美联储和欧洲央行将会或者能够采取足够行动来刺激自己国家的经济.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。