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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 14:16 BJT

〔日本股市〕日经指数结束此前四日连涨,多家企业财报不佳引发卖压

路透东京8月1日电---日本股市日经指数周三下跌,结束此前连续四个交易日的涨势,因多家企业的财报令人失望,导致股价大幅走低,而且中国数据显示其工业活动在7月几乎未增长.

日经指数.N225下跌0.6%至8,641.85点,跌破8,687.93水准,此为6月4日至7月4日升势的50%回档位.

东证股价指数.TOPX跌0.9%至729.78点.(完)

--编译 高琦; 审校 张明钧

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