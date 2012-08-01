〔澳新汇市〕澳元在数月高位下方休整,关注美联储决议

路透悉尼/惠灵顿8月1日电---澳元走势周三在数月高位下方稍事喘息,此前中国制造业采购经理人指数(PMI)令市场失望,而市场本已愈发怀疑美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周是否会出台足够的举措支撑经济.

澳元兑美元AUD=D4走势在1.0500美元附近暂停,近期曾大幅上扬并在海外时段大涨至1.0539美元,为3月末以来最高.相较于上周这个时刻,澳元涨幅已超过0.03美元.