〔澳新汇市〕澳元在数月高位下方休整,关注美联储决议

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼/惠灵顿8月1日电---澳元走势周三在数月高位下方稍事喘息,此前中国制造业采购经理人指数(PMI)令市场失望,而市场本已愈发怀疑美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周是否会出台足够的举措支撑经济.
澳元兑美元AUD=D4走势在1.0500美元附近暂停,近期曾大幅上扬并在海外时段大涨至1.0539美元,为3月末以来最高.相较于上周这个时刻,澳元涨幅已超过0.03美元.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。