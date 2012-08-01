版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 14:19 BJT

〔韩国股市〕终止四日连涨收低,投资者在重要会议前削减仓位

路透首尔8月1日电---韩国股市周三终止四日连涨收低,因投资者在美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议与欧洲央行会议之前削减风险仓位.

金融类股表现落后,韩亚金融集团(086790.KS)收跌2.5%,友利金融控股053000.KS下挫2.2%.

韩国综合股价指数.KS11收低0.11%至1,879.93点.(完)

--编译 李春喜;审校 张若琪

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐