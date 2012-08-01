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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 14:26 BJT

〔东京美债〕美国公债价格持稳,投资者等候央行会议结果

路透东京8月1日电---美国公债价格周三在亚洲市场持稳,投资者等候稍晚结束的美联储会议结果,以寻找货币政策的线索.

多数策略师预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)暂时不会采取第三轮量化宽松(QE3),尽管美联储料将强调维持宽松政策的承诺,并可能暗示即将推出进一步刺激政策.

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