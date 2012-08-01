〔中国股市〕沪综指收升,证监会喊话暂时缓和投资者悲观情绪

路透北京8月1日电---中国股市沪综指周三收升.证监会负责人表态称当前股市的下跌存在恐慌性因素,呼吁投资者忌盲目跟风,暂时缓和了投资者的悲观情绪.但分析人士认为,部分个股尚未调整到位,后市大盘继续震荡下行风险仍较大.

沪综指.SSEC收报2,123.360点,涨19.726点,或0.94%.该指数上日刷新近41个月收盘新低;今日上海A股成交额略增至442亿元人民币,上日为432亿元.

"证监会的表态有些效果,但整个市场相对来说较悲观,部分行业股价可能还没有跌到位,中小盘股特别是ST股的风险释放也没有结束."浙商证券策略分析师王伟俊表示.

近期中国股市持续阴跌,上证综指已创出近三年半新低.对此中国证监会有关部门负责人做出回应称,股市下跌存在恐慌性因素,A股股息率与发达国家相比已经不低,投资者不要盲目跟风,以免造成巨额损失. [ID:nSB1699418]

他并认为,基本面看上市公司全年业绩预计比较差,股市流动性不强,新股发行和再融资持续进行,且国际环境未有根本性好转,"股市短线仍以窄幅震荡为主,向下的可能较大".

年中召开的中央高层会议提出,下半年经济工作要把稳增长放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点,加大对发展实体经济的政策支持.稍早公布的数据则显示,中国7月官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点,制造业筑底企稳的迹象进一步显现.

市场继续面临个股再融资压力,中国大型券商--光大证券(601788.SS)宣布拟定向增发A股募集资金约70.4亿元人民币.受该消息影响,光大证券收低5.5%,报12.71元.

沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,369.8点,涨0.28%,成交量为331,612手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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