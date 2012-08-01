〔中国股市〕沪综指收升,证监会喊话暂时缓和投资者悲观情绪

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京8月1日电---中国股市沪综指周三收升.证监会负责人表态称当前股市的下跌存在恐慌性因素,呼吁投资者忌盲目跟风,暂时缓和了投资者的悲观情绪.但分析人士认为,部分个股尚未调整到位,后市大盘继续震荡下行风险仍较大.
沪综指.SSEC收报2,123.360点,涨19.726点,或0.94%.该指数上日刷新近41个月收盘新低;今日上海A股成交额略增至442亿元人民币,上日为432亿元.
"证监会的表态有些效果,但整个市场相对来说较悲观,部分行业股价可能还没有跌到位,中小盘股特别是ST股的风险释放也没有结束."浙商证券策略分析师王伟俊表示.
近期中国股市持续阴跌,上证综指已创出近三年半新低.对此中国证监会有关部门负责人做出回应称,股市下跌存在恐慌性因素,A股股息率与发达国家相比已经不低,投资者不要盲目跟风,以免造成巨额损失. [ID:nSB1699418]
他并认为,基本面看上市公司全年业绩预计比较差,股市流动性不强,新股发行和再融资持续进行,且国际环境未有根本性好转,"股市短线仍以窄幅震荡为主,向下的可能较大".
年中召开的中央高层会议提出,下半年经济工作要把稳增长放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点,加大对发展实体经济的政策支持.稍早公布的数据则显示,中国7月官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点,制造业筑底企稳的迹象进一步显现.
市场继续面临个股再融资压力,中国大型券商--光大证券(601788.SS)宣布拟定向增发A股募集资金约70.4亿元人民币.受该消息影响,光大证券收低5.5%,报12.71元.
沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,369.8点,涨0.28%,成交量为331,612手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]
中国融资融券 [.SSCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。