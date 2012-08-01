〔日本股市〕日经指数结束四连涨,多家企业财报不佳引发卖压(更新版)

(新增细节)

路透东京8月1日电---日本股市日经指数周三下跌,结束此前连续四个交易日的涨势,因多家企业的财报令人失望,导致其股价大幅走低,而且中国数据显示其工业活动在7月几乎未增长.

建筑机械制造商小松制作所(6301.T)和造船商住友重工(6302.T)等一系列公司下调财测,因日本最大出口市场中国的需求迟滞.

中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至八个月低位,该行业几乎未见增长[ID:nSB1699904],这进一步打压市场人气.